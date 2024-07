Lindstrom-Everton, è fatta! Romano: “E’ in Inghilterra per le visite, cifre e dettagli”

E’ fatta per il trasferimento di Jesper Lindstrom all’Everton. Il danese è in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche con i toffees. Ad annunciarlo sui social è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: “Accordo concluso per Jesper Lindstrøm all'Everton, il giocatore si trova nel Merseyside per sottoporsi ai test medici. Il Napoli incasserà 2,5 milioni di euro per il prestito e l'Everton coprirà l'intero stipendio fino a giugno. Riscatto fissato a 22,5 milioni di euro con contratto quadriennale se rimane a tempo indeterminato”.

🚨 Jesper Lindstrøm to Everton, deal completed as player’s on Merseyside to undergo medical tests.



Napoli will receive €2.5m loan fee and Everton will cover full salary until June.



Buy option clause worth €22.5m with four year deal if he stays on permanent.



Here we go. 🇩🇰 pic.twitter.com/rqNRY1B6cE