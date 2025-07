Lindstrom in uscita, Tmw: ha estimatori in Germania, il Napoli chiede 18mln

vedi letture

Il Napoli che in queste ore sta definendo gli acquisti di Noa Lang e Sam Beukema è al lavoro anche sul fronte uscite. Stamattina è stato ufficializzato il trasferimento al Villarreal di Rafa Marin: una operazione che era già stata impostata a gennaio (poi saltata per il mancato arrivo di Danilo) che è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ex Real Madrid è solo il primo di una lunga serie di esuberi che devono essere piazzati dal direttore sportivo Giovanni Manna nei prossimi due mesi: c'è Zerbin che piace al Lecce e anche al Pisa, c'è Zanoli che è rientrato dal Genoa e ha diversi estimatori e poi, tra gli altri, il danese Jesper Lindstrom. L'acquisto più importante dell'estate 2023 che due anni dopo è probabilmente il più importante esubero da piazzare.

Il Napoli acquistò Lindstrom nell'estate post terzo Scudetto dall'Eintracht Francoforte per venticinque milioni di euro. Un acquisto flop per un giocatore che non è mai riuscito a imporsi con la maglia azzurra e che un anno dopo era già considerato un esubero. E' così che già la scorsa estate il Napoli ha operato la sua cessione, all'Everton, in prestito oneroso con diritto di riscatto: tre milioni più ventidue per l'acquisto a titolo definitivo. Un acquisto che alla fine di una stagione da 27 presenze e zero gol non c'è stato. Lindstrom è quindi tornato a Napoli con la consapevolezza che presto dovrà di nuovo fare le valigie. Giovanni Manna ha provato (senza successo) a inserirlo nella trattativa Ndoye col Bologna, ma sa che difficilmente riuscirà a sistemarlo in Italia. Dovrà valutare società estere, soprattutto i top club di quella Bundesliga che ad oggi è il campionato in cui Lindstrom s'è espresso meglio. Il prezzo è già stato fissato: 18 milioni di euro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.