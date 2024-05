Lo staff di Conte al Napoli, Sportitalia: ci saranno due conferme e una novità

Ci sono ancora degli aspetti da limare, ma Antonio Conte è molto vicino al Napoli.

Ci sono ancora degli aspetti da limare, ma Antonio Conte è molto vicino al Napoli. Gli avvocati del club partenopeo e l'entourage dell'ex allenatore della Juventus stanno discutendo i dettagli principali del contratto per portare l'affare alla fumata bianca. Per la firma bisognerà aspettare ancora, ma la trattativa è in una fase sempre più avanzata.

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, su X ha svelato alcuni componenti dello staff che il tecnico leccese porterà a Napoli: “Napoli, nello staff Conte riporterà Stellini come vice. Il fratello Gianluca Collaboratore tecnico e la novità sarà rappresentata da Elvis Abbruscato, ex attaccante Lecce, per la prima volta collaboratore di Conte”.