Lookman-Inter si complica, Gazzetta: "ADL può provare colpo di cinema"

Ademola Lookman resta uno degli uomini mercato e la trattativa tra l'Atalanta e Inter appare in questo momento bloccata. Così, secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe valutare un nuovo inserimento sul nigeriano nel caso in cui il passaggio a Milano di Lookman dovesse saltare.

"Il Napoli contiano aveva già contattato Ademola, vedendo in lui una specie di erede simbolico di Kvara, ma si è defilato notando quanto forte sia il patto tra il nigeriano e l'Inter. Se però con lo scorrere inesorabile delle settimane la matassa non sarà sciolta, allora sì che De Laurentiis potrebbe tornare uomo di cinema e colpi di scena. Magari, potrebbe sventolare un assegno più pesante e far traballare la ritrosia dei Percassi verso il mercato italiano. Per ora, però, Ademola si vede soltanto nero e azzurro – non semplicemente azzurro –, ma attenti alle trame estive: anche quando sembrano immobili, certi romanzi finiscono per sorprendere nel finale".