Lookman-Raspadori, Auriemma: “Intermediari al lavoro, il nodo è il conguaglio: le cifre”

Raffaele Auriemma, ai microfoni di Stile Tv, è tornato a parlare della notizia da lui lanciata sullo scambio Raspadori-Lookman: "E’ una trattativa che viene fatta da intermediari. Non sono in ballo direttamente le società. Al Napoli serve un attaccante e fa fatica a chiudere Garnacho e Adeyemi, che non vuole lasciare Dortmund ora e lo anticipammo. Altri nomi Conte fatica ad accettarli e da qui il nome di Lookman. Sarà fuori da un mese, non sarà la stessa squadra e l’idea è di cederlo ad una squadra che non ha bisogno subito di Lookman e da tempo è interessata a Raspadori.

L’affare può bloccarsi sul conguaglio, credo che l’Atalanta voglia 50mln più Raspadori, non come il Napoli la immagina, magari intorno ai 40 più Raspadori. Il nome è roboante, ma è sintomo di una situazione in cui il Napoli non sa ancora come muoversi per sostituire al meglio Kvara. Sono trattative in fieri tramite intermediari e le società non si espongono Noi parliamo con la gente che fa il mercato, ma è chiaro che i diretti responsabili non ti diranno mai è vero perché sono situazioni molto delicate. Chi riceve le informazioni dal Napoli non può certo fare il giornalista, chi può smentire le notizie di altri? Solo un club e non terze persone che credono di essere il club prendendo le veline sulle cose da dire”