Lookman, serve offerta indecente. Tmw: "Complicato inserimento last minute del Napoli"

Una maxi offerta, intorno ai 50-60 milioni di euro. L'Atalanta ha già fatto il prezzo nelle scorse settimane, Ademola Lookman si muoverà da Bergamo soltanto per una proposta ritenuta congrua dalla società nerazzurra. Questo quanto si legge sul futuro dell'attaccante nigeriano sul portale Tuttomercatoweb, che prova a fare il punto sul futuro dell'attaccante che piace anche al Napoli.

"Tutto dipenderà comunque dalle eventuali offerte che arriveranno nei prossimi giorni. L'Arsenal negli ultimi giorni si sta muovendo per capire la fattibilità dell'operazione, la società difficilmente accetterà cifre inferiori rispetto alla valutazione già fatta in passato. Complicato anche un inserimento last minute del Napoli: di sicuro a breve si capirà se Lookman resterà a Bergamo o meno" sottolinea TMW.