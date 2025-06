Juanlu, dalla Spagna: il Siviglia resiste ancora ma ha fretta. E il Napoli non rilancia

Il futuro di Juanlu Sanchez resta avvolto nell'incertezza. Come riportato da El Desmarque, la cessione del terzino del Siviglia al Napoli non è ancora stata definita, nonostante l’urgenza del club andaluso di chiudere almeno un’operazione in uscita entro oggi per questioni di bilancio. Il Siviglia ha infatti necessità impellente di realizzare una plusvalenza per sistemare i conti e Juanlu è tra i principali indiziati alla partenza. Sul fronte Napoli, l’accordo con il calciatore è già stato raggiunto: contratto fino al 2030, con tutti i dettagli personali ormai definiti. Resta però da trovare l’intesa con il Siviglia.

Il club azzurro aveva presentato un’offerta vicina ai 16 milioni di euro, che però è stata rifiutata. Da allora, nessun rilancio da parte di De Laurentiis, consapevole della posizione di debolezza degli spagnoli, ma deciso a non farsi prendere per il collo. Secondo la testata spagnola, una chiusura dell’operazione nelle prossime ore non è da escludere, vista la pressione economica sul club andaluso. Ma Juanlu - reduce dall’Europeo e ancora in vacanza - non intende forzare la mano per lasciare Siviglia, adottando un atteggiamento attendista.