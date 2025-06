Osimhen, Il Mattino: possibile voglia aspettare agosto per andare via a cifre minori di 75mln

Quale futuro per Victor Osimhen? Il Napoli costretta a considerare soluzioni drastiche. Qual è la strategia del giocatore, che rischia di rimanere fuori rosa per un anno? Secondo quanto riportato da Il Mattino, non si può escludere che Osimhen intenda attendere fino alla fine di agosto, quando la clausola di 75 milioni di euro non sarà più un'opzione per i club, costringendo Aurelio De Laurentiis a scendere a compromessi con cifre nettamente inferiori.

Potrebbe esserci già un accordo con un altro club in vista: questa potrebbe essere la strategia dell'attaccante. Tuttavia, si tratta di una mossa estremamente rischiosa, soprattutto per lui.