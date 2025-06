Juanlu, non è oggi il giorno! Romano: "Situazione in stand-by, bisogna attendere"

Juanlu-Napoli, non è oggi la giornata decisiva. A riportarlo è Fabrizio Romano tramite il proprio canale Youtube. Il collaboratore dell'esperto di mercato, Matteo Moretto, si esprime così: "Non risultano possano esserci delle accelerate definitive già nella giornata di oggi.

Vi avevamo raccontato di come il Siviglia dovesse fare delle cessioni per sistemare il bilancio dal punto di vista del Fair Play Finanziario, ma ci risulta che la situazione Juanlu sia ferma. Si potrà evolvere nei prossimi giorni, ma non oggi. Non sarà oggi la giornata decisiva per Juanlu".