Dg Udinese su Lucca: "Piace in Italia e all'estero, prossimi giorni accadrà qualcosa"

Intervistato da Sky Sport, il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino ha parlato del futuro di Lorenzo Lucca, obiettivo di mercato del Napoli: "È cercato da molti ed è un profilo di rilievo anche per la Nazionale? Parliamo di un grandissimo talento, di un giocatore italiano e che ha fatto una stagione importante al suo primo anno in Serie A e che con noi è andato in doppia cifra. Lucca - ha proseguito Collavino - è uno dei convocati fissi della Nazionale, che lo tiene in considerazione a prescindere dall'uno o l'altro Commissario Tecnico. Lorenzo può dare certezze per il presente ed ha grande prospettiva per il futuro. Normale che ci siano tanti interessamenti per lui n Italia e dall'estero. In questo momento, qualcuno è più concreto di altri e vedremo nei prossimi giorni cosa potrà succedere".

Antonio Conte elogiò Lorenzo Lucca dopo Napoli-Udinese del febbraio scorso: "Loro ci hanno impegnato tanto dal punto di vista fisico, abbiamo pressato per 95' esponendoci a delle ripartenze e alle seconde palle. Perché avevano questo giocatore, Lucca, che sui duelli è dominante. E' inevitabile che se vuoi mettere pressione all'avversario e sulle palle lunghe poi devi rientrare, qualcosa dal punto di vista energetico lo paghi. E' difficile giocargli contro, li pressi alto, hanno sempre questa palla lunga per Lucca, che è molto dominante da punto di vista fisico. Quindi tante volte ci hanno costretto a fare delle rincorse indietro. E' inevitabile che c'è anche un dispiego energetico e fisico, che comunque non è semplice da recuperare".