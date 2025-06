Più Lucca che Nunez per l'attacco: in programma incontro con l'Udinese, i dettagli

Lorenzo Lucca potrebbe diventare il nuovo centravanti del Napoli, in quanto le difficoltà nell'arrivare a Darwin Nunez del Liverpool si fanno sempre maggiori. Secondo quanto riporta oggi in edicola Il Mattino, è già previsto un incontro con l’Udinese per definire l'affare, che consentirebbe poi al club di cercare un sostituto.

I risparmi derivanti da questa operazione, che ammontano a circa la metà della somma richiesta dal Liverpool, saranno reinvestiti in altre aree del campo che necessitano di rinforzi. Il Napoli prenderà uno tra Lucca e Nunez: ad oggi il primo è nettamente in vantaggio sul secondo.