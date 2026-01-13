Lucca-Benfica, affare avviato: ieri altri contatti, le cifre per la chiusura

vedi letture

Ore calde per il futuro di Lorenzo Lucca che piace sempre al Benfica. Con i portoghesi si tratta sulla base di un prestito oneroso a 1,5-2 milioni con diritto di riscatto a giugno per un totale complessivo di 27-30. Il Napoli lo ha acquistato in estate dall’Udinese con la formula del prestito oneroso (per 9 milioni) con obbligo di riscatto (26 milioni).

Con il Benfica non c’è ancora l’accordo ma la trattativa prosegue, così come le richieste o i sondaggi di altri club. Tanti hanno chiesto info su Lucca in questi giorni senza però andare oltre: dal Nottingham Forest alla Juve, dalla Lazio alla Roma che da settimane è in cerca di rinforzi in attacco. L’intreccio con i giallorossi coinvolge proprio Raspadori per cui la pista ormai si è raffreddata, motivo per cui il club della Capitale sta spingendo per soluzioni alternative. Su di lui anche l’Atalanta.