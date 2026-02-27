Allegri-Napoli, Schira: "Un anno fa era il preferito, ora c'è una differenza"

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha parlato anche del futuro della panchina del Napoli con degli aggiornamenti.

"Massimiliano Allegri, se fosse andato via Conte l’estate scorsa, quando il Napoli corteggiava Conte, sarebbe stato il prescelto di De Laurentiis. Oggi Allegri ha due anni di contratto con il Milan. Sono circolate tante voci: sicuramente Allegri vorrebbe avere più voce in capitolo, più forza, un ruolo più centrale nelle dinamiche e nelle scelte di mercato, ma faccio fatica a immaginare Allegri che lascia il Milan, anche all’interno di un bailamme di frizioni interne, dove Tare fa una cosa, Furlani ne pensa un’altra, Moncada è più vicino a Furlani, Ibrahimović rappresenta un’altra linea ancora. C’è tanta confusione in casa Milan ed è il problema delle ultime sessioni di mercato".