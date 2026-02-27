Il riscatto di Hojlund non è legato alla Champions: il Napoli ha già deciso cosa fare

Il futuro di Rasmus Højlund a Napoli è ormai tracciato e non dipenderà dai verdetti finali della classifica: riscatto scontato.

Il futuro di Rasmus Højlund a Napoli è ormai tracciato e non dipenderà dai verdetti finali della classifica. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, che fa chiarezza sulle condizioni legate all’accordo tra il club azzurro e il Manchester United per l’attaccante danese. Formalmente, l’intesa prevede l’obbligo di riscatto soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions League da parte della squadra allenata da Antonio Conte. Ma, secondo quanto filtra, si tratta di una clausola solo apparente.

Il Napoli ha già scelto di riscattare Hojlund

Il Napoli, infatti, avrebbe già deciso di esercitare comunque il diritto di riscatto, indipendentemente dal piazzamento finale in campionato. Il cartellino di Højlund verrà dunque acquisito a titolo definitivo per una cifra fissata a 44 milioni di euro, segnale chiaro della centralità del progetto tecnico costruito attorno al centravanti. L’attaccante danese rappresenta il volto del Napoli che verrà: un investimento pesante, ma mirato, su cui il club di Aurelio De Laurentiis intende fondare il presente e il futuro della squadra.