Schira: "Tonali può partire in estate. Ma ha ingaggio monstre per l'Italia..."

Schira: "Tonali può partire in estate. Ma ha ingaggio monstre per l'Italia..."TuttoNapoli.net
Oggi alle 21:40
di Fabio Tarantino

Sandro Tonali può tornare in Italia in estate. Lo spiega Nicolò Schira sul suo canale Youtube. Ecco gli aggiornamenti del giornalista esperto di mercato: "Tonali sarà uomo mercato in estate. La sensazione è che andrà via, vedremo se finirà in un’altra big di Premier. Si stanno informando anche squadre importanti, è stato visionato anche dal Real Madrid. Essere visionato non vuol dire essere acquistato: chi lo vuole davvero sono il Manchester United e l’Arsenal, le due squadre che stanno corteggiando in maniera importante il centrocampista lodigiano.

Ricordiamo però che il Newcastle parte da una valutazione di cento milioni di euro. È il sogno proibito della Juventus? Vedremo. Ma è chiaro che cento milioni di cartellino e dieci-dodici di stipendio diventano infattibili, non solo per la Juve ma per qualsiasi squadra italiana, a meno che Tonali non faccia uno sconto".