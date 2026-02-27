Schira: "Tonali può partire in estate. Ma ha ingaggio monstre per l'Italia..."

Sandro Tonali può tornare in Italia in estate. Lo spiega Nicolò Schira sul suo canale Youtube. Ecco gli aggiornamenti del giornalista esperto di mercato: "Tonali sarà uomo mercato in estate. La sensazione è che andrà via, vedremo se finirà in un’altra big di Premier. Si stanno informando anche squadre importanti, è stato visionato anche dal Real Madrid. Essere visionato non vuol dire essere acquistato: chi lo vuole davvero sono il Manchester United e l’Arsenal, le due squadre che stanno corteggiando in maniera importante il centrocampista lodigiano.

Ricordiamo però che il Newcastle parte da una valutazione di cento milioni di euro. È il sogno proibito della Juventus? Vedremo. Ma è chiaro che cento milioni di cartellino e dieci-dodici di stipendio diventano infattibili, non solo per la Juve ma per qualsiasi squadra italiana, a meno che Tonali non faccia uno sconto".