Valutazioni in corso su Manna! Radio Marte: Napoli su Sogliano in caso di addio
Non è solo il campo a tenere banco in casa Napoli, ma anche le valutazioni interne sul futuro dell’area dirigenziale. Secondo quanto riferito da Radio Marte, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe monitorando con attenzione il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, senza escludere scenari alternativi in vista della prossima stagione. Il rendimento complessivo della gestione Manna verrà analizzato fino al 30 giugno, con un primo bilancio che terrà conto anche delle scelte effettuate durante il mercato invernale. Un periodo di osservazione che potrebbe risultare decisivo per la prosecuzione del rapporto tra le parti.
ADL pensa a Sogliano
Nel frattempo, emerge un nome che il patron azzurro avrebbe già annotato sul taccuino: quello di Sean Sogliano, attuale direttore sportivo dell’Hellas Verona. Sogliano è legato al club scaligero da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ed è tornato a Verona nel 2022 per la sua seconda esperienza dirigenziale. Un profilo che De Laurentiis conosce anche per motivi personali: Sogliano ha infatti vestito la maglia del Napoli nella stagione 2003-2004. Un dettaglio che, unito all’esperienza maturata negli anni, rende il suo nome particolarmente caldo nelle riflessioni del presidente sul futuro assetto societario.
