Il mattatore di Fiorentina-Jagiellonia al Napoli? La premonizione dalla Polonia
Una previsione di mercato accende la curiosità dei tifosi azzurri. Il calciatore polacco Patryk Lipski ha infatti lanciato su X un’indiscrezione che riguarda il futuro del Napoli: nel 2027 il trequartista Bartosz Mazurek si trasferirà in azzurro per 7 milioni di euro. “2027: Bartosz Mazurek si trasferisce al Napoli per 7 milioni di euro”, ha scritto Lipski, senza aggiungere ulteriori dettagli.
Mazurek-Napoli? Stessa agenzia di Lobotka
Un’ipotesi che però trova qualche appiglio nel contesto: Mazurek, classe 2007, milita nello Jagiellonia e condivide la stessa agenzia di Stanislav Lobotka, elemento che potrebbe facilitare i contatti. Cresciuto nel vivaio del Jagiellonia, Mazurek è entrato stabilmente in prima squadra dal gennaio 2025, collezionando 23 presenze e 4 gol, tre dei quali segnati contro la Fiorentina ieri, club che sarebbe anch’esso sulle sue tracce. Una suggestione per il futuro, tutta da verificare.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
