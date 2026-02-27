Sogliano accostato al Napoli, da Verona: "Qui ha fatto miracoli, se arriva chiamata..."

vedi letture

In queste ore è stato accostato al Napoli Sean Sogliano, attuale ds del Verona. Ne ha parlato Simone Antolini de L'Arena. Il giornalista è intervenuto a Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio: "Sogliano? Ha fatto miracoli, sarebbe ingeneroso chiedere di farli sempre.

In questo momento non abbiamo elementi reali sull’addio a Verona. Arrivasse una chiamata dal Napoli, da profilo internazionale, potrebbero aprirsi chissà quali porte. Le scelte di Sammarco contro il Napoli saranno le seguenti: Montipò tra i pali, Bella Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui e Frese; Sarr e Bowie”.