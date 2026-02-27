Schira: "Piccole frizioni con Conte. Se parte, ADL ha un pallino in mente"

vedi letture

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha parlato anche del futuro della panchina del Napoli con degli aggiornamenti.

"La questione tra Napoli e Conte ha avuto qualche frizione, servirà un incontro a maggio per fare il punto della situazione, per capire se si può andare avanti insieme o se cambiare aria. Se il Napoli dovesse cambiare o se Conte dovesse decidere di andare via, un nome che piace sempre, in una shortlist di tre o quattro possibili candidati, è Vincenzo Italiano, che è un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis, che lo apprezza e lo stima dai tempi dello Spezia. Non escludo anche un nome importante, un allenatore italiano di prima fascia, perché in questi anni il Napoli è cresciuto tanto e ha avuto tra i migliori allenatori in circolazione".