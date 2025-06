Maxi-investimento in attacco: tutti i nomi per l'eredità di Kvaratskhelia

vedi letture

Il Napoli è già in una fase molto calda del mercato estivo. Dopo il super-colpo Kevin De Bruyne e l'annuncio di Luca Marianucci, il club partenopeo questa settimana conta di sbloccare anche l'arrivo di Yunus Musah dal Milan, individuato dal club e da Conte come elemento duttile ed alternativo a centrocampo, ma anche quello di Juanlu Sánchez come vice-Di Lorenzo (anche se il 2003 del Siviglia è impegnato agli Europei Under 21). Il Napoli ha come obiettivo anche un centrale difensivo da affiancare come co-titolare a Rrahmani e Buongiorno, con i nomi di Beukema e Chalobah tra i più chiacchierati, ed un attaccante di scorta a Lukaku, da Lucca al più internazionale Nunez in uscita dal Liverpool, ma soprattutto un esterno sinistro che possa raccogliere - seppur in ritardo - la pesante eredità di Kvaratskhelia. Ed in questo senso è pronto un investimento importante, quello soltanto tentato a gennaio.

La lista di obiettivi

Rispetto a gennaio il Napoli ha un ventaglio di ipotesi decisamente maggiore. Il nome più gettonato continua ad essere quello di Dan Ndoye, blindato a gennaio dal Bologna che però quest'estate può venire incontro al desiderio del giocatore in caso di offerta realmente importante. Il Napoli è in una fase di riflessione, anche perché per accontentare i rossoblù può avvicinare la valutazione che sbloccherebbe un profilo ritenuto superiore come Ademola Lookman, in uscita dall'Atalanta (come la scorsa estate), ma valutato non meno di 50mln di euro. Più o meno stessa valutazione, ma più di prospettiva Antonio Nusa, classe 2005 del Lipsia che il Napoli segue da tempo e che recentemente ha messo in ginocchio la nostra nazionale. Negli ultimi giorni sono tornati d'attualità anche i nomi di Federico Chiesa, che lascerà il Liverpool dopo una stagione ai margini, ma anche dei giocatori già cercati a gennaio come Noa Lang che stavolta ha l'ok del Psv per poter tentare il salto in un club più importante.