Nunez-Napoli, l'obiettivo è concreto: c'è un motivo se per Conte è perfetto

vedi letture

Darwin Nunez è uno dei grandi obiettivi del Napoli per l'attacco. Dove c'è anche Lucca. Accantonato David, il vero obiettivo è l'ex Benfica, come rivelato dal Corriere dello Sport oggi in edicola. Un giocatore che piace tanto per un motivo in particolare. Anzi, per diversi motivi.

"Al profilo ci lavora da settimane il ds Manna, perché Nuñez ha tutto per essere perfetto nel gioco di Conte: è potente, esplosivo, alto un metro e 87, uno che attacca la profondità con ferocia. In Portogallo faceva paura. Ventisei reti in Liga con il Benfica, prima ancora all’Almeria, in Segunda spagnola. Poi il grande salto a Liverpool, dov’è diventato l’acquisto più costoso della storia dei Reds. Ma l’Inghilterra non ha fatto per lui".