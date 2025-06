Lucca, è partita la trattativa! Romano: "Cominciati ufficialmente i dialoghi tra Napoli e Udinese"

Cominciata ufficialmente la trattativa tra Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca. A riportarlo è Fabrizio Romano tramite il proprio canale Youtube. Il collaboratore dell'esperto di mercato, Matteo Moretto, si esprime così: "Vi dico che è iniziata ufficialmente la trattativa tra Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca. I club hanno cominciato a parlarne, ma bisogna capire se le cifre collimano e se ci sarà la volontà del Napoli di arrivare ad accontentare le richieste dell'Udinese. Cominciati ufficialmente i dialoghi per portare Lucca al Napoli, profilo molto gradito ad Antonio Conte e al presidente Aurelio De Laurentiis".

