Lucca simile a Lukaku? Ds Udinese: "Una provocazione che ci sta, ma sono diversi..."

Chi meglio di Gokhan Inler per presentare la sfida odierna tra Napoli e Udinese al 'Maradona'? Lui che, attuale responsabile dell'area tecnica del club friulano, ha avuto un passato da centrocampista di sostanza per quattro anni in bianconero per poi fare il grande salto e vestire la maglia azzurra: "Professionalmente - ha raccontato alla Gazzetta dello Sport -, sono stati periodi densi di soddisfazione, da una parte e dall’altra. Sarà emozionante tornare in quello stadio, ripensare alle gioie assaporate assieme: la vittoria delle Coppe Italia, la Supercoppa di Doha, la Champions League con il gol in Spagna, al Villarreal, che aprì le porte degli ottavi".

Che partita si aspetta?

"Difficile, molto fisica, affrontiamo un’avversaria di assoluto livello, piena di calciatori di talento, con un allenatore che ha vinto tanto. Faremo la nostra parte, ci proveremo, perché questa Udinese sta dimostrando ancora di avere valori".

Struttura invidiabile e poi, davanti, quel Lucca che qualcuno affianca in certi aspetti a Lukaku.

"La sua è una provocazione, ci sta. Ma sono diversi, ovviamente. Lorenzo è cresciuto ed ha margini di miglioramento notevolissimi, davanti alla porta è diventato micidiale. E secondo noi tornerà utile anche a Spalletti".

È prudente, misurato, politicamente molto corretto: sulla sfida scudetto si sbilancia?

"Finirà come deciderà il destino, perché chi sta in questo mondo e lo vive da dentro rifugge dai pronostici. Ma è un gran bel campionato e non è possibile prevederne gli sviluppi".