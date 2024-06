Lukaku aspetta il Napoli, vuole tornare a lavorare con Conte: no ad una ricca offerta saudita

Romelu Lukaku ha rifiutato una ricca offerta di un club saudita la settimana scorsa. A riferirlo su X è il giornalista ed esperto de Il Giornale Nicolò Schira, che aggiunge: “Big Rom lascerà nuovamente il Chelsea e aspetta il Napoli. Vuole tornare a lavorare con Antonio Conte, che considera l'attaccante uno degli obiettivi principali del mercato estivo. Colloqui aperti”.

