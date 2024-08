Lukaku-Napoli, è fatta! Domani visite mediche e firma sul contratto

Ormai ci siamo per l’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli. Il club azzurro, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, sta programmando le visite mediche del centravanti belga domani a Roma, a Villa Stuart. Poi firmerà il contratto fino al 2027. L'attesa è quasi finita: Antonio Conte è pronto a riabbracciare Romelu Lukaku.

#Napoli are planning Romelu #Lukaku’s medicals in Rome at Villa Stuart tomorrow. Then he will sign the contract until 2027. #transfers