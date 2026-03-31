Alajbegovic-Napoli, Alvino: “Per me è il nuovo Kvaratskhelia! Sarebbe acquisto dell’anno”

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"Ruolo? È un Kvaratskhelia, ma per me - non voglio bestemmiare - più forte di Kvaratskhelia. Esterno sinistro d’attacco, è una poesia. Il Napoli ci sta".

Kerim Alajbegovic si sta imponendo come uno dei profili più ambiti dalle big italiane. Il talento classe 2007, autore finora di 9 gol e 3 assist tra Bundesliga austriaca ed Europa League, è però sotto il controllo del Bayer Leverkusen, che ha già esercitato l’opzione di riacquisto da 8 milioni dal Salisburgo: per strapparlo servirà quindi trattare direttamente con i tedeschi.

Alvino pazzo di Alajbegovic: “E’ più forte di Kvara”

Il primo a muoversi è stato Giovanni Manna, da tempo sulle tracce del giocatore, considerato da molti un talento simile a Khvicha Kvaratskhelia, esploso proprio con il Napoli. Nel corso di Napolipodcast, il giornalista Carlo Alvino ha aggiunto ulteriori dettagli: “Vi faccio questo nome che sto facendo da mesi: Kerim Alajbegovic. Giocatore bosniaco, mostruosamente bravo. Finalmente pare ci sia l’interesse del Napoli, il ragazzo sta cambiando procuratore. Ruolo? È un Kvaratskhelia, ma per me - non voglio bestemmiare - più forte di Kvaratskhelia. Esterno sinistro d’attacco, è una poesia. Il Napoli ci sta e se lo prende sarebbe l’acquisto dell’anno”.