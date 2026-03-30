Rinnovo Vergara, Romano: "Avanti col Napoli, ma discorso rimandato all'estate"

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L'esperto di mercato assicura: il prolungamento di contratto di Antonio Vergara si farà, è solo questione di tempo. Potrebbe arrivare in estate

L'infortunio a inizio marzo non ha fatto di certo dimenticare quanto di buono Antonio Vergara avesse mostrato in questa stagione con il Napoli. Il talento azzurro e figlio della città è tra le rivelazioni assolute non solo della squadra di Antonio Conte, ma del campionato, e per questo diversi club gli hanno messo gli occhi addosso. Il Napoli però è assolutamente intenzionato a blindarlo con un rinnovo di contratto, come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano su YouTube:

"Antonio Vergara sarà parte del futuro della nostra nazionale e del futuro del Napoli, è una pedina importante su cui Gattuso tra l'altro stava facendo già delle valutazioni molto approfondite, poi l'infortunio chiaramente ha un po' fermato questo percorso per oggi, ma il domani... E da quanto mi risulta è sempre stato il suo rinnovo un tema estivo. Vi parlavamo di rinnovo già dopo i primi gol e quell'impatto straordinario che ha avuto Vergara nel momento di massima emergenza per il Napoli. Vergara ama Napoli, il Napoli è contentissimo di Vergara, quindi si va assolutamente avanti insieme. È una questione di tempistiche, il Napoli ha sempre valutato il rinnovo di Vergara come un qualcosa da fare più avanti, a fine stagione.

E questo rimane il piano, cioè a fine stagione si procede verso il rinnovo di Vergara, si inizierà a lavorare forte per il suo rinnovo, bisognerà chiaramente parlare di numeri, di stipendio, ma non sono previsti ostacoli, c'è un rapporto tra il giocatore, la città, il club, la maglia, tutti, è veramente un rapporto forte. Quindi è una questione di sedersi a un tavolo, preparare questo rinnovo, ma è una questione estiva quella del rinnovo di Vergara. Quindi questa rimane la situazione. Lasciate perdere tutte le varie notizie sui club stranieri che ovviamente seguono uno dei migliori talenti del nostro campionato, ma sono tutti discorsi che oggi lasciano il tempo che trovano perché l'intenzione del Napoli di Vergara è assolutamente di andare avanti".