Tutti pazzi per Alajbegovic: Napoli primo a muoversi, Manna vuole bruciare la concorrenza

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Il primo a muoversi concretamente, secondo Tuttosport, è stato Giovanni Manna, che segue Alajbegovic da tempo e ne apprezza le qualità.

Kerim Alajbegovic è diventato uno degli obiettivi di mercato più ambiti dalle big italiane: il giovane talento classe 2007 attira l’attenzione di numerosi club di primo piano. Per evitare brutte sorprese, il Bayer Leverkusen ha già attivato nei giorni scorsi l’opzione di riacquisto fissata a 8 milioni dal Salisburgo, dopo che il giocatore ha messo insieme finora 9 gol e 3 assist tra Bundesliga austriaca ed Europa League. Chiunque voglia assicurarselo dovrà quindi trattare direttamente con il club tedesco.

Napoli in prima fila: poi Juve, Roma e Milan

Il primo a muoversi concretamente, secondo Tuttosport, è stato Giovanni Manna, che segue Alajbegovic da tempo e ne apprezza le qualità. Un talento che ricorda a molti quel Kvaratskhelia, consacratosi proprio grazie al Napoli. Nei mesi scorsi anche la Juventus aveva inviato un emissario per osservarlo da vicino durante una gara di Europa League, mentre più recentemente è stata la Roma a monitorarlo dal vivo. L’ultima a iscriversi alla corsa è il Milan, che ha mandato un proprio osservatore al Millennium Stadium di Cardiff per seguirlo da vicino. Agilità e controllo di palla fuori dal comune sono tra le sue qualità principali, a cui si aggiunge un notevole contributo in fase difensiva: il centrocampista bosniaco si distingue infatti anche per l’efficacia nei tackle.