Non solo Juventus: un'altra big di Serie A pensa a Spinazzola a parametro zero

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Il futuro di Leonardo Spinazzola resta in bilico, tra la volontà di restare e offerte che iniziano ad arrivare.

Il futuro di Leonardo Spinazzola resta in bilico, tra la volontà di restare e offerte che iniziano ad arrivare. L’esterno del Napoli, in scadenza, si trova bene in città insieme alla sua famiglia e non esclude la permanenza, ma la distanza con il club sulle condizioni contrattuali è ancora evidente.

Su Spinazzola si muove anche il Milan

Intanto, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, si muove la concorrenza: la Juventus di Luciano Spalletti avrebbe proposto un contratto più lungo e più ricco, mentre si registra anche l’interesse del Milan. Senza intesa entro la deadline, Spinazzola valuterà nuove opportunità.