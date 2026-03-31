Lukaku verso l'addio, ma il vero nodo è l'ingaggio: al lordo la cifra è choc

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Ora che rischia di essere messo fuori rosa, per Romelu Lukaku ecco lo scenario del possibile addio a giugno. Ne scrive anche Tmw con un ampio focus sul tema. Lukaku, acquistato per 30 milioni dal Chelsea e legato da un triennale fino al 2027, ha oggi un valore residuo a bilancio di circa 6 milioni, essendo già stato ammortizzato per l'80%. Questo significa che una cessione sopra tale cifra genererebbe plusvalenza.

Il vero nodo resta l'ingaggio lordo, stimato tra i 16 e i 17 milioni fino al 2027, un peso importante per i conti del club anche alla luce dei parametri federali sui costi del lavoro allargato. Lukaku costa circa 8 milioni lordi a stagione al Napoli per quanto riguarda l'ingaggio. Tanto, forse troppo dopo l'acquisto e l'esplosione di Rasmus Hojlund, il vero titolare al centro dell'attacco di Antonio Conte. Le possibilità di una permanenza, dunque, sono ridotte al lumicino. Ma chi si accollerà uno stipendio così importante?