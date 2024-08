Lukaku-Napoli, Romano annuncia: "Accordo col Chelsea molto vicino"

Domani, finalmente, Romelu Lukaku potrebbe diventare di fatto un nuovo giocatore del Napoli. La missione del ds azzurro Giovanni Manna a Londra sembra aver portato i suoi frutti con l'accordo con il Chelsea che sembra essere vicino alla definizione.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, riferisce su X:"Lukaku-Napoli, accordo molto vicino con i club che si incontreranno a Londra nelle prossime 24 ore. Piano confermato".

🇧🇪 Lukaku-Napoli, deal very close with clubs to meet in London in the next 24h.



Plan confirmed. ⤵️✅ https://t.co/G5rjXMvljs