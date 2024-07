Lukaku, oggi il primo affondo col Chelsea! La cifra che il Napoli metterà sul tavolo

Il Chelsea terrà il punto fermo sui 35 milioni di euro, ma il DS Manna spera di ottenere uno sconto vista la condizione di esubero del belga.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il Napoli proverà il primo affondo per Lukaku. Ottenuto l’accordo totale con il calciatore, gli azzurri metteranno sul tavolo 25 milioni di euro per il cartellino del belga. Presenti anche una cifra da concordare tramite bonus, legati alla qualificazione in Champions League e allo Scudetto.

Il Chelsea terrà il punto fermo sui 35 milioni di euro, ma il DS Manna spera di ottenere uno sconto vista la condizione di esubero del belga. Nelle prossime ore il Napoli intensificherà i contatti con i londinesi, ma la sensazione è che bisognerà attendere lo sviluppo di questa settimana per la fumata bianca.