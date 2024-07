Lukaku, ora c'è solo il Napoli: il Milan ha scelto Morata per l'attacco

Il Milan punta Alvaro Morata, si legge su La Gazzetta dello Sport. Mister X ha nome e un cognome, ed è quello dello spagnolo

Il Milan punta Alvaro Morata, si legge su La Gazzetta dello Sport. Mister X ha nome e un cognome, ed è quello dello spagnolo. E' lui il nove misterioso citato da Ibrahimovic ieri a casa Milan. Fonseca in conferenza ha chiesto un nove che sia un riferimento d'area, bravo a giocare in spazi stretti.

Alvaro Morata sarebbe quindi l'identikit perfetto per il suo Milan. Per liberarlo dall'Atletico basterà pagare i 13 milioni della clausola rescissoria. A lui è stato offerto un contratto fino al 2027 a 4 milioni a stagione. Il fatto che lo stesso Morata abbia dichiarato di non trovarsi così a suo agio a Madrid, gioca a favore del club rossonero. Lukaku dunque resta sempre libero e il Napoli ormai è solo nella corsa al belga.