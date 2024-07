Lukaku-Osimhen, intreccio di mercato: il belga ha deciso, il Chelsea prepara l'offerta per Victor

Romelu Lukaku sembra essere il preferito di Antonio Conte per sostituire Victor Osimhen. Per affondare il colpo con il Chelsea il Napoli deve attendere prima l'uscita del nigeriano, che potrebbe finire proprio al club inglese.

A spiegarlo è Repubblica nella sua edizione online: "Se non arriva l'offerta giusta - la sta preparando il Chelsea - per il nigeriano, non diventeranno esecutivi gli accordi presi per il centravanti belga. Lukaku a sua volta ha deciso da un po' di tornare a lavorare con Conte".