Mainoo, il Napoli può tornare alla carica a gennaio: Conte spinge per l’arrivo

Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 del Manchester United, continua ad essere un obiettivo del Napoli.Dopo un primo tentativo andato a vuoto durante il mercato estivo, il club partenopeo sarebbe pronto a riprovarci nella sessione invernale. Il giovane talento inglese, che finora ha trovato poco spazio tra le fila dei Red Devils, avrebbe espresso la volontà di cambiare aria a gennaio per trovare maggiore continuità.

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Napoli è ancora in contatto con l'entourage del giocatore e sarebbe disposto ad avviare una trattativa sulla base di un prestito. Antonio Conte, grande estimatore di Mainoo, vorrebbe chiudere l’operazione il prima possibile per avere già a disposizione un’alternativa ad Anguissa, che a gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa. Tuttavia, la concorrenza per il centrocampista non manca: anche Aston Villa e Newcastle stanno seguendo con attenzione la situazione, mentre dalla Spagna osservano interessate anche Real Madrid e Atletico Madrid.