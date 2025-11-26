Insigne-Napoli, Romano: "Ha già detto tutto Manna, la notizia è un'altra"

Il giornalista Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato del futuro di Insigne nel suo focus mercato su Youtube tornando sul tema dopo le parole del ds Manna di ieri sull'ex capitano del Napoli fermo da mesi e pronto a ripartire in Italia: "Insigne è un'idea di diversi club, sappiamo la sua voglia di rientrare in Italia nonostante proposte dall'estero. Lui vuole tornare in Serie A, è anche una scelta familiare e non economica.

L'aspetto economico è stato già soddisfatto in Canada, ora vuole il progetto giusto. Manna ne ha parlato ieri e ha chiarito che qualche chiacchiera estiva l'ha fatta e il discorso si è fermato lì. Il discorso mercato per gennaio per il Napoli è per il centrocampo dopo gli infortuni di De Bruyne e Anguissa. McTominay? Totale fedeltà e concentrazione sul Napoli, come detto, e ora riprende la sua strada anche in Champions dopo il gol di ieri".