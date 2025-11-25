Accostato al Napoli, Frattesi vuole restare all'Inter. A meno di offerte irrinunciabili

Davide Frattesi non ha alcuna intenzione di chiedere la cessione nel mercato di gennaio. Dopo le vicende di un anno fa, quando aveva manifestato la volontà di tornare alla Roma — con anche un interesse da parte del Napoli — il centrocampista nerazzurro ha deciso di restare all’Inter almeno fino al termine della stagione. L’obiettivo è chiaro: guadagnarsi più spazio, convincere Christian Chivu e ritagliarsi un ruolo da titolare.

Al momento, però, la situazione non è diversa rispetto ai mesi con Inzaghi. In Champions League Frattesi ha collezionato appena tre presenze per un totale di 174 minuti, mentre in campionato le apparizioni sono otto, con 198 minuti complessivi e una sola gara da titolare, il 4-1 contro la Cremonese. Nelle ultime cinque di Serie A il dato è ancora più impietoso: soltanto 30 minuti tra Napoli, Fiorentina, Verona, Lazio e una panchina contro il Milan, dove gli è stato preferito Diouf.

Numeri che pesano in ottica Mondiale, soprattutto alla luce dell’ascesa di Sucic, che di fatto gli ha soffiato il posto. Per questo una richiesta di cessione in inverno sarebbe comprensibile. Ma al momento non è un’ipotesi concreta: Frattesi non ha alcuna intenzione di forzare la mano. Solo proposte davvero importanti potrebbero cambiare il suo destino. Per ora, la volontà è chiara: restare e giocarsi le sue carte. A riferirlo è Tuttomercatoweb.