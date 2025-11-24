Ultim'ora Sky DE - Interesse per Manzambi del Friburgo: può essere il rinforzo a centrocampo

Il Napoli di Antonio Conte ha dovuto cambiare assetto tattico passando ad un 3-4-3 con soli due mediani a causa dell'emergenza a centrocampo. Infatti, Gilmour è fuori da alcune settimane e soprattutto Anguissa e De Bruyne ne avranno per più di due mesi. Il club azzurro quindi approfitterà della finestra di mercato invernale per acquistare un rinforzo nel reparto, ed iniziano già a trapelare i possibili nomi.

Stando a quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista Sky DE, il Napoli ha mostrato interesse concreto per Johan Manzambi, centrocampista offensivo in forza al Friburgo. Il classe 2005 è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione dei tedeschi e perciò l'eventuale trattativa non sarebbe facile: il talento svizzero non ha una clausola rescissoria e il suo contratto è in scadenza nel 2030.