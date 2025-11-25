Cremonese-Roma, Schira: "Allo Zini collaboratore di Conte per visionare un vecchio pallino"

vedi letture

Si avvicina il mercato di gennaio e il Napoli è alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire gli infortunati Anguissa e De Bruyne. Tra gli obiettivi del club azzurro sembra esserci ancora Lorenzo Pellegrini della Roma. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, svela un retroscena sul proprio account X.

"Domenica allo Zini per Cremonese-Roma c’era sugli spalti Mauro Sandreani, collaboratore di Antonio Conte per studiare e visionare da vicino i giallorossi prossimi avversari del Napoli. Chissà se ha dato anche un’occhiata a un vecchio pallino azzurro come Lorenzo Pellegrini…"