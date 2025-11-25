Ultim'ora Manna svela: "Contatti con Insigne in estate. Chance per gennaio? Rispondo così..."

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport nel pre-partita contro il Qarabag, e tra i vari temi ha svelato un retroscena di mercato su Lorenzo Insigne: "Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Lorenzo è un giocatore forte...".

Che mercato farete a gennaio?

"Noi abbiamo fatto un mercato importante in termini numerici e speso abbastanza, ma in mezzo al campo siamo in numero limitato. Gennaio è un mercato di opportunità, vedremo di farci trovare pronti".