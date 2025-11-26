In corso vertice di mercato? Sky: "ADL, Manna e Chiavelli in città"

vedi letture

Secondo la redazione di Sky Sport potrebbe esserci un vertice in casa Napoli all'indomani della vittoria sul Qarabag in Champions League: presenti, in città, il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l'ad Chiavelli. Forse li raggiungerà anche Conte.

"C'è una situazione di emergenza, sono tanti i protagonisti fuori, il Napoli deve continuare a convincere con l'emergenza e con la consapevolezza che la tanto discussa panchina lunga piano piano sta prendendo forma e sta dando consistenza al progetto di Conte. In questo momento è in corso un vertice nel centro di Napoli tra De Laurentiis, Manna e Chiavelli. Potrebbe esserci anche Conte, ma non ne abbiamo ancora la certezza", le parole del giornalista Massimo Ugolini.