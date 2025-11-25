Emergenza in mediana, Il Mattino: "Manna ha chiesto Magassa al West Ham"

Il Napoli resta in attesa di capire se Frank Anguissa potrà davvero rientrare intorno al 25 gennaio, ma nel frattempo si muove sul mercato per rinforzare il centrocampo a prescindere dai tempi di recupero del camerunense. Giovanni Manna è già al lavoro per fornire a Conte un profilo capace di aggiungere forza, intensità e copertura non solo in mediana.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle ultime ore il club azzurro avrebbe chiesto al West Ham il prestito di Soungoutou Magassa, classe 2003. Il francese, alto 187 centimetri, può essere impiegato sia da mezzala sia da mediano. Con gli Hammers ha collezionato 6 presenze stagionali per un totale di 191 minuti, partendo titolare in due occasioni. Il suo contratto con il club inglese scade nel 2031.