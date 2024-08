Ufficiale Man United, l'obiettivo del Napoli parte dalla panchina: McTominay escluso dai titolari

Scott McTominay, obiettivo di mercato del Napoli, è in panchina per il match d'esordio in Premier League di stasera del Manchester United contro il Fulham.

Il centrocampista scozzese, che ha chiuso la scorsa stagione con ben 11 gol e 3 assist in 45 presenze tra tutte le competizioni con la maglia dei Red Devils, non sembra più indispensabile per ten Hag. Il Napoli ci prova e la sua esclusione dal titolari nella sfida dell'Old Trafford di stasera potrebbe essere un segnale di mercato.