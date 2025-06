Manna segue due talenti della Ligue 1 che costano già oltre 30mln

Il Napoli segue due talenti dalla Francia. Si tratta di Elliesse Ben Seghir, di proprietà del Monaco, e di Malick Fofana, del Lione. Come Desiré Doué un anno fa, entrambi sono iper valutati, ben oltre i 30 milioni che sembrerebbero abbastanza per assicurarseli, anche a causa dei tantissimi interessamenti nei loro confronti. Lo si legge su Tuttomercatoweb.

Ben Seghir in questa stagione ha messo a referto 45 presenze, segnando nove gol, più tre assist. Negli scorsi mesi si era raccontato in un'intervista. "Neymar è il mio esempio. Adoro la sua libertà e il suo stile di gioco. Tutti i giovani si riconoscono in lui. E poi c'è Lionel Messi, la cui capacità di surclassare un'intera squadra è incredibile". Invece Malick Fofana, classe 2005, ha giocato 41 partite, segnando 11 gol più sei assist. Fermando la corsa in Europa League contro il Manchester United, in una gara che il Lione era già convinto di avere vinto.