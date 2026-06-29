Manovre delicate a centrocampo: ecco chi può rimpiazzare Anguissa
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Anguissa è a un anno dalla scadenza del contratto e potrebbe andare via nel corso di quest'estate: due i nomi per sostituirlo.
Il reparto più delicato per il calciomercato del Napoli è il centrocampo. Non soltanto perché c’è da decifrare il futuro di Kevin De Bruyne, dato che Frank Anguissa è in scadenza nel 2027, i discorsi per arrivare al rinnovo sono fermi e l’ultima stagione, condizionata dagli infortuni, ha lasciato più di un dubbio.
Rabiot o Rios per sostituire Anguissa
L’arrivo di Allegri potrebbe cambiare lo scenario, ma il Napoli si guarda intorno. Adrien Rabiot sarebbe il nome più allegriano possibile, per ovvie ragioni. Attenzione a Richard Rios: una soluzione diversa. A riportarlo è il portale Tuttomercatoweb.com.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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