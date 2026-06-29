Olivera, permanenza non scontata: abbondanza a sinistra e a gennaio arrivarono offerte

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A gennaio scorso Mathias Olivera piaceva a diversi club. E chissà che non possa partire in questa sessione estiva del calciomercato del Napoli.

Il mercato del Napoli potrebbe coinvolgere anche Mathias Olivera. L'esterno uruguaiano, già richiesto da alcuni club nella scorsa sessione invernale, non è considerato incedibile e una sua partenza resta un'ipotesi concreta. La situazione è legata soprattutto all'abbondanza sulla corsia sinistra.

Il Napoli valuta offerte per Olivera

Leonardo Spinazzola ha recentemente rinnovato il contratto, mentre Miguel Gutierrez rappresenta uno dei profili su cui la società intende puntare con decisione nella prossima stagione. Per questo motivo, qualora dovesse arrivare un'offerta ritenuta soddisfacente, il Napoli potrebbe prendere in considerazione la cessione di Olivera