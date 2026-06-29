Khalaili sceglie il Napoli! Il Roma: respinta l'Inter, vuole rispettare la parola data

Khalaili sceglie il Napoli! Il Roma: respinta l'Inter, vuole rispettare la parola dataTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
lunedì 29 giugno 2026, 15:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Anan Khalaili è il principale obiettivo per la fascia destra del Napoli. E tra le parti ci sarebbe già un accordo per il contratto.

Il Napoli continua a lavorare con fiducia all'operazione Anan Khalaili. Secondo quanto riferisce il quotidiano Roma, l'entourage dell'esterno israeliano avrebbe respinto il tentativo di inserimento dell'Inter, ribadendo la volontà del giocatore di mantenere la parola data al direttore sportivo Giovanni Manna.

Napoli-Khalaili, c'è l'accordo

L'intesa tra il Napoli e Khalaili è già stata raggiunta sulla base di un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Resta invece da trovare l'accordo con l'Union Saint-Gilloise, che continua a valutare il cartellino circa 20 milioni di euro più bonus, anche a causa del 15% sulla futura rivendita destinato al Maccabi Haifa. Il Napoli è fermo a 15 milioni, ma potrebbe ritoccare l'offerta per chiudere l'affare.