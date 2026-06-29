Khalaili sceglie il Napoli! Il Roma: respinta l'Inter, vuole rispettare la parola data

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lunedì 29 giugno 2026, 15:20 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Anan Khalaili è il principale obiettivo per la fascia destra del Napoli. E tra le parti ci sarebbe già un accordo per il contratto.