Allegri-Napoli, Moretto: "Risoluzione col Milan in queste ore, poi la firma col Napoli"

vedi letture

Massimiliano Allegri risolverà il contratto col Milan in giornata e poi sarà libero di legarsi al Napoli per i prossimi tre anni.

L'attesa per l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli è ormai agli sgoccioli. A confermarlo è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha ripercorso le tappe della trattativa che porterà il tecnico livornese in azzurro. L'esperto di mercato ha ricordato che l'accordo verbale tra le parti era stato raggiunto già circa un mese fa:

"Eravamo a Budapest per la finale di Champions League quando si chiuse la trattativa a livello verbale. Poi è servito del tempo per arrivare alla risoluzione del contratto con il Milan. Queste sono le ore decisive per chiudere anche quell'aspetto. A quel punto Allegri sarà libero di firmare il contratto triennale con il Napoli. Mancano soltanto gli annunci ufficiali, ma ormai ci siamo".