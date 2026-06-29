De Bruyne-Lukaku, destini opposti? Le ultime sul futuro dei due belgi
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Gli azzurri sarebbero orientati a trattenere De Bruyne, ma sarà comunque necessario un confronto. Lukaku più vicino all'addio.
Il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sarà valutato dal Napoli solo al termine del Mondiale. I due campioni belgi, reduci da una stagione condizionata dai problemi fisici, stanno ritrovando continuità con la loro Nazionale, trascinata al primo posto nel girone dopo il netto 5-1 sulla Nuova Zelanda.
De Bruyne-Lukaku, destini opposti?
Come riferisce La Repubblica, gli azzurri sarebbero orientati a trattenere De Bruyne, ma sarà comunque necessario un confronto con il centrocampista. Più complessa, invece, la posizione di Lukaku: il suo rendimento al Mondiale potrebbe rilanciarne il valore anche in ottica mercato. Intanto il Belgio si prepara ad affrontare il Senegal di Kalidou Koulibaly negli ottavi, rinviando qualsiasi decisione sul futuro dei due giocatori del Napoli.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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