Calciomercato Napoli, voto 6 per Mediaset: "C'è una possibile sorpresa"

vedi letture

Alisson e Giovane. Questi i due volti nuovi del club azzurro dopo gennaio. Voto 6 al mercato del Napoli così motivato dalla redazione di Sportmediaset: "Antonio Conte ne avrebbe acquistati quattro o cinque, viste le defezioni causate dagli infortuni. Gliene hanno preso uno, ma davvero buono: Giovane del Verona. Un attaccante eclettico che può dare un contributo importante.

Certo che l’infortunio del capitano Di Lorenzo poteva suggerire un acquisto sulla fascia destra, invece De Laurentiis non ha trovato un profilo all’altezza del Napoli. Arriva con ottime prospettive Alisson Santos, colpo azzurro dell'ultimo giorno, dallo Sporting Lisbona. Forse non era una primissima scelta ma potrebbe rappresentare una gradita sorpresa. Le cessioni di Lucca e Lang sono state ammissioni di colpa, in estate non si è puntato sui giocatori davvero funzionali".